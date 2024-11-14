スターラックス航空は、年内にエアバスA350-900型機を2機追加導入する。これにより、保有機材数は26機に拡大する。12月には台中〜沖縄/那覇線を週4往復で開設するほか、台北/桃園〜ロサンゼルス線を週10往復に拡大する。2025年1月から2月にかけては、台北/桃園〜チェンマイ線を期間増便する。