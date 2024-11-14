日本語が話せない外国人が災害に遭った時、指で示すだけで意思を伝えることができるカードを鳥取県国際交流財団（鳥取市）が作った。【写真】「おなかすいた」避難所から届いたSOS外国人は災害弱者なのかカードは英語、ベトナム語、中国語、ミャンマー語の4カ国版。母国語で「避難所に連れていってください」「大使館に連絡したい」「いつ食べ物がもらえますか」など、被災時に想定される質問が並び、その横に日本語訳がある