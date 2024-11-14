Hritam MukherjeeChris Thomas[ベンガルール １３日 ロイター] - ソフトバンクグループが出資するインド料理宅配サービス大手スウィッギーは１３日、インド国内のナショナル証券取引所に上場、新規株式公開（ＩＰＯ）価格を約１７％上回る水準で取引を終えた。買い物客のオンライン化と迅速な配達を求める傾向が強まる中、フード・食料品デリバリー企業への投資家の信頼が高まっていることを示した。ＩＰＯでは１４億ドルを