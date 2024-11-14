中国・黒竜江省の石人洞遺跡、先史時代の石製品９万点余りが出土7日、石人洞遺跡出土の石製品。（海林＝新華社配信）【新華社ハルビン11月14日】中国黒竜江省文物考古研究所は、同省海林市海林鎮石河村の東にある石人洞遺跡でこのほど、重要な考古学的発見があり、これまでに新石器時代の石製品9万点余りが出土したと明らかにした。石人洞遺跡は同研究所が2023年に実施した海浪河流域の石器遺跡調査で見つかり、海浪河南岸にあ