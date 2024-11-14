「グランツァ フェスティバルエディション」誕生トヨタのインド法人は2024年10月18日、5ドアハッチモデル「グランツァ」に新たなパッケージオプション「フェスティバルエディション」を期間限定で設定したと発表しました。顔が良すぎる！グランツァは、スズキがインドで生産している「バレーノ」をトヨタの販売網で展開する、いわゆるOEM（相手先ブランドによる生産）車です。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「グランツァ」