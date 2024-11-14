K-POPアイドルグループRESCENEの日本初の公式イベントが、2024年12月7日（土）にRED°TOKYO TOWERで開催される。本公演では、デビューシングル「Re:Scene」のタイトル曲「UhUh」を含む計9曲のパフォーマンスやトークなど、RESCENEのスペシャルなステージが披露される予定だ。また終演後には、来場者全員が参加できる「お見送り会」も開催。チケット販売は13日（水）よりスタートしている。RESCENEのこれからの活動にも注目が集まる