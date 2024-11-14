今季の国内女子ゴルフツアーは２試合を残しているが、年間女王は８勝を挙げ、圧巻のシーズンを送った竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が初めて射止めた。米女子ツアーの２年シードを手に入れた竹田を含め、来シーズンは多くのトッププロが同ツアー進出を狙う。勢力が大きく変化するとみられる来季、記者が“ネクスト竹田”として推す小林夢果（２１）＝ヨコハマタイヤジャパン＝とは。来季の国内女子ツアーの勢力図は間