三上博史の「ヘドウィグ」が２０年ぶりに復活する。舞台「ＨＩＲＯＳＨＩＭＩＫＡＭＩ／ＨＥＤＷＩＧＡＮＤＴＨＥＡＮＧＲＹＩＮＣＨ【ＬＩＶＥ】」（２６日〜１２月８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場ほか）に出演する三上がこのほど、デイリースポーツの取材に応じた。２００４年の初演時から２０年。ライブ・バージョンとして復活する舞台への意気込み、俳優としての信念や生きざまに迫った。伝説となった名作ロックミュ