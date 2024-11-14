恒例の“一気試打”は年イチの人気企画だが、今年は夏以降にイチ早く紹介したい“Newアイアン”が多数発売！ ということで、鹿又芳典と編集部が試打インプレッションする「アイアン一気試打“秋の陣”」をお届けします。 テーラーメイドP7CB （’24） SPEC●ヘッド素材／ボディ：軟鉄鍛造（S25C）、内蔵タングステンウエイト、内蔵セラミックコア、フェース：軟鉄鍛造（S25C）●ロフト角／ 33度（#7