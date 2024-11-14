三重県は13日、新型コロナの最新の感染状況を発表し、1医療機関あたりの感染者の数は11週連続で減少しました。一方で、インフルエンザの感染者数は増加傾向にあります。4日から10日までに報告された三重県の新型コロナの感染者数は1医療機関あたり0.99人で、前の週の0.83倍となり、11週連続で減少しました。また、前週1週間で新たに入院した患者の数は9人でした。一方、インフルエンザの感染者数は増加傾向にあり、県内の学校では1