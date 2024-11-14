[ニューヨーク１３日ロイター] - 米大手銀や地銀のトップは１３日にニューヨークで開かれた業界イベントで、Ｍ＆Ａ（合併・買収）や新規株式公開（ＩＰＯ）の動向、米消費者の財務状況は好調との見方を示した。バンク・オブ・アメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者（ＣＥＯ）は今後予定されるＭ＆Ａに関する助言案件が相当積み上がっており、ＩＰＯに向けた動きも「目いっぱいそろい、準備が整っている」と語っ