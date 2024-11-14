雇用統計（10月）09:30 結果1.59万人 予想2.8万人前回6.13万人（6.41万人から修正）（雇用者数) 結果4.1% 予想4.2%前回4.1%（失業率) 結果0.97万人 予想N/A前回4.88万人（5.16万人から修正）（正規雇用者数) 結果0.62万人 予想N/A前回1.25万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)