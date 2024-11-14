米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）で、今年の米原油生産見通しは日量１３２２万バレルから同１３２３万バレルまで上方修正された。一方、来年については日量１３５４万バレルから同１３５３万バレルまで下方修正された。 MINKABU PRESS