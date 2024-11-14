日々の生活で大活躍の「おにぎり」。今回は少し変わった組み合わせで作るおにぎりレシピを3つご紹介します。普段と違った味わいを楽しめるレシピです。▼ごま油とめんつゆの相性抜群かつお節にごま油とめんつゆを和えたら、ご飯と混ぜて握れば完成。ごま油とめんつゆの相性が抜群でやみつきになる味わいのレシピです。ごま油香る♪やみつきかつお節おにぎり♫by yu228ごま油とめんつゆの最高コンビ！やみつきシリーズ第三弾！