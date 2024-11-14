東日本大震災の発生時、三重県伊勢市の森田芳三さん（85）は、宮城県気仙沼市の唐桑半島にいた。直前の平穏な海、直後の道路の亀裂や落ちたかわらの散乱などを撮影していた。高台にいて津波の難を逃れた森田さんは、南海トラフ地震に備え、「とにかく早く高い所へ逃げる」を肝に銘じている。手すりが外れた道。地震発生4分後の日時が記録されていた=2011年3月11日午後2時50分、宮城県気仙沼市、森田芳三さん撮影森田さんと会社