【週刊ヤングジャンプ 2024年50号】 11月14日 発売 価格：480円 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年50号」を本日11月14日に発売した。価格は480円。 今号では、「【推しの子】」が表紙と巻頭カラーに登場。2020年21号よりスタートした「【推しの子】」がついに完結する。 ほかにも、「終わらないヨスガ」、「イリオス」