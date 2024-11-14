CROSU10G センチュリーは、USB 3.2 Gen 2対応のSSD/HDD用外付けクレードル「裸族のお立ち台 USB10G Type-C（CROSU10G）」を11月下旬に発売する。価格は7,700円。 PCへの内蔵を前提としたSSDやHDDを直接差し込み、外付けドライブのように利用できるようにするクレードル。2.5インチおよび3.5インチのSATA SSD/HDDが使用可能。センチュリーによる転送速度の実測値は567MB/秒。クレードル側のUS