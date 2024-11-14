【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「たまんねえぜ！ニノさん！（Hey! Say! JUMP有岡大貴）「顔真っ赤だよ」（二宮和也） 二宮和也がMCを務める『ニノさん』初の2時間SP（11月15日放送）に、NewJeansがゲスト出演することが決定した。 NewJeansの5人は、日本のバラエティ番組に初出演。来日中の緊急収録となり、二宮和也・朝日奈央、そして、NewJeansの大ファン、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）とヒコロヒーも加わり