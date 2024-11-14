ＧＳＩ [札証] が11月14日午前(10:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期非連結比2.8％増の1億8100万円となり、通期計画の2億4600万円に対する進捗率は73.6％に達し、さらに前年同期の40.0％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比75.4％減の6500万円に大きく落ち込む計算になる。 直近3