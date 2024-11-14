Image: Steamニュース Xで見かけたけど、コラじゃなかったんだ…！ポータブルゲーム機のSteam DECK OLEDに、数量限定のホワイトモデルが登場しました。このジャンルってブラックが多いから、これは嬉しい＆珍しい。クリスマスの夜長はゴロ寝ゲームで過ごそうROG AllyやAYANEOなんかもホワイトモデルがあるものの、Steamを運営するValve謹製のハードウェアはやっぱり魅力的。相性とか気にする