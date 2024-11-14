【モデルプレス＝2024/11/14】俳優の犬飼貴丈と女優でモデルの林芽亜里がW主演を務めるMBSドラマ特区枠「初めましてこんにちは、離婚してください」（テレビ神奈川：23時30分〜／MBS：24時59分〜 他）の第2話が、14日に放送される。【写真】犬飼貴丈、ほぼ裸の衝撃姿◆犬飼貴丈＆林芽亜里W主演「初めましてこんにちは、離婚してください」本作は、16歳で政略結婚をさせられた結城莉央（林）が10年越しに会った初対面の夫・高嶺正智