２人組ロックバンド「Ｂｉａｌｙｓｔｏｃｋｓ（ビアリストックス）」の甫木元空（ほきもと・そら、３２）がマルチな才能で活躍している。映画監督として作品を手がけ、作中の音楽も担当したことがきっかけでアーティストとしても活動。今ではバンドとしてライブツアーも開催している。加えて小説も手がけるなど多才だが、本人は「特別なことをしている実感はないです。普通です」とどこ吹く風。普通ではない甫木元の素顔に迫った