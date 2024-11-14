プロ野球の12球団合同トライアウトが14日、ZOZOマリンスタジアムで行われる。参加する45選手が発表された。午前10時半からシート打撃を行う。トライアウトには元巨人で今季はオイシックスでプレーした陽岱鋼外野手、2015年ドラフト1位で広島に入団した岡田明丈投手、前日本ハムの柿木蓮投手、前ロッテの菅野剛士内野手、前楽天の桜井周斗投手、前西武・高木渉外野手らがシート打撃などでアピールする。なお12球団では阪神か