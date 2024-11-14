【ワシントン＝池田慶太】米共和党のトランプ次期大統領は１３日、民主党のバイデン大統領とホワイトハウスで会談し、円滑な政権移行に向けた協力を確認した。トランプ氏がホワイトハウスを訪れるのは２０２１年１月の退任以来約４年ぶり。新政権の人事では、国務長官にマルコ・ルビオ上院議員（５３）、司法長官にマット・ゲイツ下院議員（４２）を指名すると発表した。大統領執務室での会談冒頭、トランプ、バイデン両氏は握