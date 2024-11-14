豪雨の影響を受けた災害現場＝１３日、スペイン東部バレンシア州南部/Jose Jordan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）スペイン沿岸部が再び激しい集中豪雨に見舞われて、数千人が避難している。東部のバレンシア州や周辺では２週間前、大規模な洪水で大勢の犠牲者が出たばかりだった。南部アンダルシア州の災害対策当局は１３日、同州マラガで数千世帯の約３０００人が避難していることを明らかにした。グアダロルセ川は氾濫（はんらん）