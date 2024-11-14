今回は、日立製作所とパナソニックホールディングスの決算書を見てみよう。日本を代表する総合電機メーカーの2社は、近年、大規模な構造改革を進めてきた。そんな2社の株価の推移を見てみると、明暗がくっきり分かれていた。その理由とは何か。（中京大学国際学部・同大学院人文社会科学研究科教授矢部謙介）巨額赤字を計上してから構造改革を進めてきた日立製作所今回は電機業界の中から、日立製作所とパナソニックホールディ