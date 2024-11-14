【S.H.Figuarts シャイ】 発売日：4月20日 価格：8,800円 セール価格：5,500円 楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSから発売中のアクションフィギュア「S.H.Figuarts シャイ」が特別価格で販売されている。セール価格は37%オフの5,500円。 本商品は、TVアニメ「SHY」に登場する恥ずかしがり屋のヒーロー「シ