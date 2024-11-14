海航航空集団、国産旅客機「Ｃ９１９」「Ｃ９０９」を発注三亜鳳凰国際空港に着陸する国産旅客機「C919」。（2023年2月8日撮影、海口＝新華社配信）【新華社北京11月14日】中国の航空会社、海航航空集団と国有旅客機メーカー中国商用飛機（COMAC）は12日、広東省珠海市で開かれている第15回中国国際航空宇宙博覧会（中国航空ショー）で、国産大型旅客機「C919」60機とリージョナル旅客機「C909」（ARJ21）40機の注文契約を締結し