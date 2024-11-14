【広州＝鈴木隆弘】中国広東省珠海市で１１日夜、男（６２）が車を暴走させ、３５人が死亡した事件で、香港紙・明報などは１３日、地元警察が１２日の発表文を差し替えていたと報じた。男が離婚後の財産分与を巡る民事訴訟の判決に不服だったことを削除していた。司法の権威や公平に対する不信感が高まることを懸念した可能性がある。当初の発表文には、男が１審、２審の判決に不服で再審を申し立て、審理を行っていることが記