11日に中国・広東省の珠海市で起きた、35人が死亡した車の暴走事件。中国外務省は13日に外国人の死傷者はいないと明かし、「中国は世界で最も安全で、刑事犯罪の発生率が最も低い国の一つだ」と強調しました。中国の国営メディアは事件現場の映像は一切報道せず、影響が広がらないよう神経をとがらせています。（「グッド！モーニング」2024年11月14日放送分より）