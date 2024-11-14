[ブリュッセル １３日 ロイター] - ウクライナのシビハ外相は１３日、ロシア領内への長距離攻撃についてブリンケン米国務長官と協議したと明らかにし、慎重ながら楽観視していると述べた。ウクライナは西側諸国に対し、ロシア領内の軍事標的への長距離攻撃を容認するよう求めるとともに、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟招待を訴えてきた。シビハ氏は「長距離攻撃や欧州・大西洋統合について協議した。われわれは慎重ながら