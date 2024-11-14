［１３日ロイター］ - インド財閥大手アダニ・グループのゴータム・アダニ会長は１３日、Ｘへの投稿で、トランプ前米大統領の再選を受け、同国のエネルギー安全保障とインフラ事業に１００億ドル投資すると明らかにした。最大１万５０００人の雇用創出を目指すという。具体的な投資時期は公表していない。トランプ氏は、エネルギー企業による連邦政府の保有地掘削と新たなパイプライン敷設を容易にする公約を掲げている。