第73回アカデミー賞（R）で作品賞・主演男優賞を含む5部門受賞を果たしたリドリー・スコット監督作『グラディエーター』（2000）の続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』より、作品をいち早く鑑賞した北野武が余韻に浸りながら笑顔で絶賛する特別コメント映像が公開された。【動画】北野武、絶賛！『グラディエーターII』特別コメント映像本作は、人類の歴史上最大級の栄華を誇った大帝国・古代ローマを舞台に、苛烈を極