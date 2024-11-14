ドル円理論価格1ドル＝154.88円（前日比-0.53円） 割高ゾーン：156.00より上 現値：155.49 割安ゾーン：153.77より下 過去5営業日の理論価格 2024/11/13155.41 2024/11/12153.49 2024/11/11153.07 2024/11/08152.77 2024/11/07155.20 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。