itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ2コーデ-itSnap-！」第337弾♡今週は、チェック柄がシックなセットアップコーデと、デニムで大人カジュアルに仕上げたこなれ感たっぷりのコーデの2つをご紹介。どちらもいますぐ真似できちゃう、おしゃれ度高めなリアルコーデ♡着用アイテムのブランドや価格をチェックして、秋冬おしゃれの参考にして