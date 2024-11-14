スペインサッカー連盟(RFEF)は13日、UEFAネーションズリーグに臨むスペイン代表において、アストン・ビラDFパウ・トーレスに代え、バルセロナDFパウ・クバルシを招集することを発表した。リリースによると、トーレスは9日のプレミアリーグ第11節リバプール戦(●0-2)で筋肉に違和感を覚え、RFEFによる検査を受けた結果、今回の2試合には間に合わないと推定されてリスクを回避することになったという。17歳のクバルシは、6日に