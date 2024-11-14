東映が３日ぶりに反発している。１３日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を１５６０億円から１７１６億円（前期比０．１％増）へ、営業利益を２４４億円から３１８億円（同８．４％増）へ、純利益を１０８億円から１３４億円（同４．１％減）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことが好感されている。アニメ関連で、国内外の配信権販売・版権事業が期初見込みを上回り好調に推移して