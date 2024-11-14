ＩＮＦＯＲＩＣＨは大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値のまま株価を上昇させている。スマートフォン向けモバイルバッテリーのシェアリングサービスを展開しており、国内で約８割とニッチトップの実力をいかんなく発揮し、足もとの業績も急速な伸びを示している。バッテリースタンドはコンビニエンスストアや携帯ショップ、駅、空港などに設置されるが、国内では４万５０００台強に達してい