■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3624) アクセルＭ 東証グロース (6862) ミナトＨＤ 東証スタンダード (2586) フルッタ 東証グロース (9416) ビジョン 東証プライム (6871) 日本マイクロ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6324) ハーモニック 東証スタンダード (9960) 東テク