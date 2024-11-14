メルカリが高い。香港を拠点とする投資ファンドのオアシス・マネジメントが１３日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、メルカリ株の保有割合が５．３７％と新たに５％を超えたことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っている。 保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」とし、「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」としている。報告義務発生日は１１月６日。 出所：MINKABU