爆発の後、ブラジリアにある最高裁の外の車両を調べる警察官ら/Eraldo Peres/AP（ＣＮＮ）南米ブラジルの首都ブラジリアにある最高裁判所付近で２度の爆発があり、１人が死亡しているのが見つかった。ＣＮＮブラジルによると、最初の爆発は最高裁判所前で発生し、続いて近くにある国会議事堂前の通りで爆発が起きた。首都ブラジリアの公衆安全当局によると、この爆発で１人が死亡した。この爆発について当局は当初、自爆攻撃だった