◆園田３日目（１１月１４日）《下原理》１７３勝。フセノスイショウ（４Ｒ）でＶを意識。「条件がいい」（◎）。オモカゲジョー（６Ｒ）も「能検の動きはまずまず」（◎）。アスセナ（１２Ｒ）は「道中スムーズに走れたら、もう少しやれていい」（◎）。プルーフリーダー（９Ｒ）も「もまれないようにしたい」（◎）。ダンスインザリング（１１Ｒ）は「まずはゲートを決めたい」（○）。《鴨宮祥行》１勝追加で１２１