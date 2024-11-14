【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】#92新大関・大の里 「挑戦者卒業」で編み出す新たな武器 伸びしろを生む“驚異の吸収力”獅司 大（27歳／雷部屋・前頭16枚目）◇◇◇27歳と決して若くはない。しかし、相撲をまともに始めたのが21歳なのだから、まだまだ伸びしろはあるのではないか。ウクライナでは当初レスリングに熱中し、相撲と出合ったのは15歳。その後は国際大会などで実績を重ねた。「ただ、当時の獅司は