【経済ニュースの核心】元大阪地検検事正が性的暴行罪認める…被害女性検事に女性副検事「セカンドレイプ」の衝撃四半世紀余り前の事件を想起した金融関係者も少なくなかったに違いない。証券最大手・野村証券の広島支店勤務の29歳男性社員（懲戒解雇済み）が顧客夫婦に睡眠作用のある薬物を飲ませたうえ居宅に火を放ち、現金約2600万円を奪い取ったとして先月末、強盗殺人未遂および現住建造物等放火の容疑で同県警に逮捕された