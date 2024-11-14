◇韓日政府２００５年から原爆被害者支援長崎県公務員３人と日本赤十字社長崎原爆病院、長崎大学病院所属の被爆専門医療スタッフ６人など計９人が韓国人原爆被害者を助けるために釜山（プサン）を訪れた。一行は１１日から３日間、大韓赤十字社釜山支部などで釜山圏域原爆被害者２２７人と医療相談を行う。一行は大韓赤十字社の斡旋で韓国を訪れた。長崎県行政公務員のタニグチさん（５０）は「韓国人原爆被害者の最後の１人まで支