【演劇えんま帳】追悼・唐十郎さん 日本の現代演劇を変革した不世出の天才は寺山修司と命日が同じに2002年に初演。前回から10年ぶり、5度目の再演となるが、上演するたびに舞台のテーマと反比例するように世の中のキナ臭さが増しているようだ。主人公の林芙美子は私生児として生まれ、養父・実母と共に行商を営みながら日本の各地を放浪。実際につけていた日記をもとにした自伝的小説「放浪記」（1928年）がベストセラーとなる