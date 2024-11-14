コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス（CCBJH）は、第3四半期累計（1−9月）の事業利益が前年同期比2.5倍の146億円に達したことを受けて通期業績予想を上方修正した。同期間、売上収益は1.9％増の6766億円、販売数量は2％増となった。1−9月の好業績は、高まる需要を確実に取り込み、販売数量を増加させたことに加えて、価格改定の効果として各販売チャネルのケース当たり納価を改善させたことや夏場の製造数量増