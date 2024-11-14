韓国メディアは14日、野球の国際大会「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」で韓国代表が前日13日に台湾に敗れたことを受け、落胆の声を交えながら報道した。韓国は初戦となった台湾戦にコ・ヨンピョが先発も2回に2発を浴び6失点KO。打線も3点を奪いこそしたが、3安打にとどまり反撃できずに黒星スタートとなった。「スポーツ春秋」は「信じていたコ・ヨンピョが…」と見出しを付け「衝撃的な敗北にあった」と報じた。