13日の日経平均は、前日のアメリカ市場が下落した流れを受け、654円安の3万8721円で取引を終えました。為替が円安に動いたにもかかわらず、日本株が大きく下げた理由は…。東京海上アセットマネジメント中川喜久さん 「アメリカの金利上昇が円安の原因なのですが、（夏場から） 金利↓インフレ↓がアメリカ株の上昇要因だった。その流れが （金利↑に） 変わりつつあるのは懸念される」また、トランプ氏の当選後に、ヨー