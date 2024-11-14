高齢＆晩婚化で50歳を過ぎて子宝を授かる男性が増えている。体は衰え、稼げる時間は限られ、親の介護リスクに頭を悩ませる……。そんな高齢パパの奮闘と葛藤を追った。◆69歳にして2女の子育てに奮闘中【高齢パパの家族構成】堀口マモルさん（69歳）：写真家妻（42歳）：ファッションデザイナー長女（5歳）：保育園児次女（2歳）：保育園児「保育園では『おじいちゃんですか？』と聞かれることが何度もありました」そう笑って話す